ULTIM'ORA Sky - Roma, fatta per l'allenatore: lunedì l'arrivo in città di Fonseca

Paulo Fonseca s'è liberato dallo Shakhtar Donetsk. In mattinata, l'accordo tra le parti con il manager portoghese che - pur di trovare un accordo per la sua clausola rescissoria - ha deciso di abbassarsi l'ingaggio inizialmente concordato con la Roma. Fonseca, a questo punto, è pronto a sbarcare nella Capitale: già lunedì, riporta 'Sky', l'ormai ex allenatore del club ucraino dovrebbe sbarcare nel nostro paese per dare il via alla nuova avventura professionale.