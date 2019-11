Ultime da Bologna: Mihajlovic ritrova due squalificati ma saranno tre gli assenti per Napoli

Ultime in casa Bologna in vista della sfida di domenica al San Paolo contro il Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che in allenamento si è rivisto Destro mentre Medel continua a svolgere lavoro personalizzato. Mihajlovic dovrà rinunciare a diversi calciatori, a Fuorigrotta: oltre a Soriano, out anche Dijks e Santander. Per sua fortuna Danilo e Bani torneranno dalla squalifica.