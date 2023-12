Ultime da Frosinone: “Di Francesco pensa ad un cambio modulo contro il Napoli”

A poche ore da Napoli-Frosinone, Eusebio Di Francesco ha ancora diversi dubbi di formazione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A poche ore da Napoli-Frosinone, Eusebio Di Francesco ha ancora diversi dubbi di formazione. Queste le ultime riportate da TuttoFrosinone.com: “Tra i canarini infatti sembrerebbe che mister Di Francesco stia pensando di cambiare leggermente l'assetto tattico del suo Frosinone per creare maggiore densità in mezzo e contrastare la qualità del Napoli. Il tecnico starebbe pensando di schierare tre difensori centrali: Okoli, Lusuardi e uno tra Romagnoli e Monterisi con Lirola e Garritano o Baez sugli esterni che si alzano sulla linea dei centrocampisti in fase di possesso e si abbassano sulla linea dei tre centrali in fase difensiva.

Per rinforzare anche la zona centrale del campo, Di Francesco starebbe pensando di schierare anche un centrocampista in più rinunciando alle due ali esterne. Insieme a Barrenechea e Bourabia o Brescianini infatti, non va esclusa l'ipotesi di vedere anche Harroui e Gelli a ridosso di Cheddira. Un assetto tattico già adottato dal Frosinone in occasione della gara interna contro l'Atalanta, vinta per 2-1”.