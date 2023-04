Ultime da Milano: Giroud in campo per la rifinitura a Milanello

Il Milan è entrato in campo poco fa a Milanello per iniziare l'allenamento di rifinitura in vista del match di domani contro il Napoli

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Milan è entrato in campo poco fa a Milanello per iniziare l'allenamento di rifinitura in vista del match di domani contro il Napoli, valido per il ritorno dei quarti di Champions League. Anche Olivier Giroud, in dubbio per un problema al tendine d'Achille della gamba sinistro rimediato nella sfida di andata, ha iniziato regolarmente la seduta insieme al resto dei compagni di squadra.