Ultras Juve, una condanna e 12 rinvii a giudizio per l'inchiesta "Last Banner"

L'edizione online di Tuttosport riporta le ultime novità riguardo l'inchiesta 'Last Banner' che ha visto protagonisti i tifosi della Juventus: "Si è chiusa a Torino l'udienza preliminare dell'inchiesta Last Banner sugli ultrà della Juventus accusati, a vario titolo, di estorsione ai danni della società e di violenza privata contro altri tifosi: una condanna, tre assoluzioni, tre patteggiamenti, dodici rinvii a giudizio e due proscioglimenti. La pena inflitta dal gip Stefano Vitelli con rito abbreviato è due mesi e venti giorni. In più, duemila euro di provvisionale sono stati riconosciuti alla Juve, che intende destinare l'eventuale indennizzo complessivo in beneficenza all'istituto oncologico di Candiolo".