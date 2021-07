Un altro incubo Covid in Serie A: Empoli costretto ad annullare amichevole

L'Empoli, con una nota su Twitter, ha comunicato di aver annullato l'amichevole prevista per domani: "Empoli Football Club rende noto che la gara amichevole contro la Cuoiopelli, prevista per domani sabato 24 luglio alle ore 18.00 a Santa Croce sull’Arno è stata annullata". Nella giornata di ieri, in casa azzurra, era emersa una sospetta positività al Covid-19.