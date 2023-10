Un altro infortunio per la Roma: Mourinho stavolta in ansia per il capitano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La partita di Lorenzo Pellegrini è durata poco più di dieci minuti, in cui ha segnato un gol e sfornato un assist, a causa di un problema muscolare alla coscia. Secondo le prime indicazioni che arrivano dall'Olimpico il capitano della Roma avrebbe accusato un dolore al flessore della coscia che sarà valutato in queste ore per capire la gravità e i tempi di recupero.