Un autogol di Carboni porta avanti il Torino: al 45’ Cagliari sotto 1-0

Gara molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo a Cagliari con il Torino che chiude in vantaggio i primi 45 minuti grazie a un autogol di Carboni poco dopo la mezzora di gioco. Grande foga in campo e ritmi alti in avvio di gara a Cagliari, ma non grandi idee e qualità nelle giocate. Le due squadre nei primi minuti faticano a creare gioco a causa della grande pressione, quasi uomo su uomo, in mezzo al campo. Poco dopo la mezzora è il Torino a passare alla prima vera occasione: Pobega calcia dalla distanza, Cragno non interviene in maniera perfetta e Sanabria ne approfitta per portare avanti i suoi. Anche se l’ultimo tocco è di Carboni che segna uno sfortunato autogol.