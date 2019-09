Un autogol e una punizione inesistente: una brutta Juve soffre ma la spunta anche a Brescia

Dopo un primo tempo finito con il risultato di 1-1 (vantaggio di Donnarumma e poi autorete in mischia di Chancellor), la Juventus riesce ad espugnare il Rigamonti di Brescia grazie alla rete di Pjanic sugli sviluppi di una punizione inesistente guadagnata da Dybala che s'è lasciato chiaramente cadere. Il Brescia però anche dopo il gol del vantaggio bianconero ha sfiorato più volte la rete del pareggio prima con Dessena e poi con Romulo ma le rondinelle nonostante una grande prova non portano punti a casa. Per i bianconeri altra partita sofferta, ma grazie a questa rimonta si portano momentaneamente al primo posto in attesa delle partite di domani.