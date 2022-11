Un bruttissimo Milan fa 0-0 a Cremona: rossoneri sterili davanti

Finisce 0-0 tra Cremonese e Milan il secondo anticipo della 14ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Finisce 0-0 tra Cremonese e Milan il secondo anticipo della 14ª giornata di Serie A. Ci mette un po' a carburare il Milan, anche per merito della Cremonese che appare fin da subito ben messa in campo. Il primo tiro verso la porta dei grigiorossi arriva intorno al 10' quando Brahim Diaz calcia forte ma troppo centrale. Ancora l'attaccante arrivato in prestito dal Real Madrid va vicino al gol al 23' con un tiro sottomisura che però finisce alto. L'occasione più ghiotta arriva al 26' quando Rebic ruba palla a centrocampo prima di servire sulla corsa Origi che ci arriva ma che si fa neutralizzare da un ottimo Carnesecchi. Il portiere grigiorosso è il migliore in campo anche per il grande intervento al 36' su Thiaw che ha provato una deviazione da distanza ravvicinata salvo incontrare la manona del portiere di proprietà dell'Atalanta. Anche Messiasci prova al 40', ma il suo tiro viene deviato ancora una volta dal portiere. Nella ripresa i rossoneri trovano il gol con Origi al 56', ma la rete viene annullata dopo il check del Var: l'ex Liverpool si trovava in fuorigioco.