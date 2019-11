Un buon Parma blocca la Fiorentina: Montella manca l'aggancio al Napoli

Finisce in parità il match tra Fiorentina e Parma. Dopo un primo tempo in cui gli emiliani si erano portati in vantaggio al 40' grazie ad un'azione di contropiede di Gervinho, nella seconda frazione di gara, i padroni di casa, sono riusciti a trovare il pareggio al 67' con Castrovilli che con un ottimo inserimento nella difesa del Parma, di testa la mette là dove Sepe non può arrivare. Fiorentina che prova ad accelerare creando palle gol con Vlahovic e Pulgar, ma il risultato non cambia. La squadra di D'Aversa porta un buon punto a casa e sale a quota 14 punti. Occasione persa per i viola che potevano agganciare il Napoli a 18 punti.