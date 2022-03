Un episodio evita il ko alla Roma: pari deludente ad Udine

Alla Dacia Arena finisce 1-1 fra Udinese e Roma.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla Dacia Arena finisce 1-1 fra Udinese e Roma. Apre le marcature il gol realizzato da Molina al 15': sugli sviluppi di un calcio d'angolo l'argentino riceve dal limite dell'area e fa partire una conclusione a giro che si spegne sul palo più lontano della porta difesa da Rui Patricio. L'Udinese gioca meglio e sfiora il raddoppio al 38' con Makengo, che recupera all'altezza del vertice destro dell'area e calcia in porta ma il pallone va ad impattare sulla traversa. Nella ripresa dopo aver sofferto per tutto il match la Roma trova il pareggio su calcio di rigore, per un tocco in area di mano visto da Di Bello. Pellegrini dal dischetto non sbaglia e fa 1-1.