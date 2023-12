Un gol annullato a Curria, è 0-0 tra Monza e Genoa all'intervallo

Recriminano i padroni di casa per un gol annullato a Ciurria.

0-0 all'intervallo tra Monza e Genoa all'U-Power Stadium, con le due squadre che hanno provato a rendersi pericolose senza però riuscire a scardinare la difesa avversaria. Recriminano i padroni di casa per un gol annullato a Ciurria, con Dragusin che aveva rinviato male sui piedi del centrocampista brianzolo, che dopo aver insaccato con un diagonale ha dovuto strozzare l'urlo in gol a causa di un fuorigioco a inizio azione.

Ottimo primo tempo anche per Valentin Carboni, che con una bella giocata aveva cercato Pessina sul secondo palo dopo meno di dieci minuti, ma il capitano è arrivato in ritardo. Pochi pericoli invece per Di Gragorio, con Gudmundsson che ha provato a rendersi pericoloso poco prima dell'intervallo ma il suo tiro è stato strozzato ad è finito tra le braccia di Di Gregorio.