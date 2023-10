Un gol annullato e un rigore tolto dal VAR: finisce a reti bianche Empoli-Udinese

Termina 0-0 al "Castellani" fra Empoli e Udinese, anticipo dell'ottava giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 0-0 al "Castellani" fra Empoli e Udinese, anticipo dell'ottava giornata di Serie A. Al 39’ Baldanzi pesca in area Caputo che di prima intenzione calcia alle spalle di Caputo ma il direttore di gara annulla per posizione irregolare della punta dell’Empoli. Sulla giocata del trequartista azzurro c’è la deviazione di Bijol ma il tocco del difensore bianconero viene considerata una deviazione e non una giocata.

L’Empoli inizia il secondo tempo all’attacco con una percussione di Marin che serve Caputo. Il pallone non è perfetto ma l’attaccante riesce comunque a servire all’indietro Baldanzi che si trova Samardzic di fronte e l’azione sfuma. La squadra di Andreazzoli staziona con costanza nella metà campo dell’Udinese e al nono minuto Maleh serve a rimorchio l’accorrente Marin che però calcia in curva. All’11’ Samardzic riceve palla dal limite dell’area e partire un mancino a giro che termina di un soffio sul fondo a pochi millimetri dall’incrocio dei pali. Bella trama dell’Empoli quando al 13’ Cancellieri entra in area e va a terra al contatto con Samardzic, per Fabbri non ci sono dubbi e indica il dischetto: richiamato al VAR il direttore di gara annulla la decisione visto che è il trequartista azzurro ad allargare la gamba e colpire l’avversario. I bianconeri ci provano con Kamara che scende sulla sinistra e serve sul secondo palo Payero, la sua torre viene allontanata dalla difesa azzurra. La squadra di Andreazzoli è molto aggressiva e chiude il team di Sottil nella sua trequarti ma l’azione termina con una conclusione troppo leggera di Marin, bel bloccata da Silvestri. Prima del recupero, rinvio di Bijol che pesca Ferreira sulla corsa ma è ottimo l’intervento di Cacace che salva di fatto un gol. Sul capovolgimento di fronte, Gyasi dalla corsia di destra trova Cancellieri che si coordina e calcia sul fondo di un soffio. Prima del triplice fischio, ancora Empoli vicino al gol con Cambiaghi questa volta ma anche in questo caso la sfera si spegne a lato di poco.