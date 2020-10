Un gol annullato per parte, è 0-0 al 45' tra Juve e Verona

Termina a reti bianche il primo tempo del posticipo della quinta di campionato tra Juventus e Hellas Verona. Due gol annullati per parte, entrambi per fuorigioco. Il primo al Verona, Colley che trafigge Szczesny, esultanza smorzata dall'offside. Il secondo ai bianconeri con l'intervento del Var, Morata allo scadere con uno scavetto segna in fuorigioco di pochi centrimetri.