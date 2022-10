Un gol per tempo: l'Atalanta liquida l'Empoli e vince ancora fuori casa

Al Castellani l'Atalanta batte 2-0 l'Empoli nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A.

Al Castellani l'Atalanta batte 2-0 l'Empoli nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. Al 31' arriva il gol del vantaggio bergamasco con Hateboer, lasciato solo sulla corsia destra e in gioco per via della posizione di Marin: da posizione ravvicinata l'esterno olandese riesce a superare Vicario. I nerazzurri però masticano amaro a cinque minuti dal termine del primo tempo, dopo aver ottenuto un calcio di rigore per un fallo di mano di Destro: sul dischetto si è presenta Koopmeiners, ma il centrocampista orange non riesce a superare Vicario che respinge di piede. Nella ripresa arriva il raddoppio dell'Atalanta con Lookman che al 59' trova la rete con un diagonale chirurgico dopo un'azione personale.