Un gol per tempo, l'Inter liquida il Lecce e si riporta a +4 sulla Juve

Priva di Lautaro, Dimarco, Dumfries oltre a Cuadrado, la capolista si regala un Natale di fuga e regala l'ennesima prova di grande solidità: undicesimo clean sheet in questo campionato. A San Siro l'Inter batte il Lecce 2-0 con una rete per tempo.

La partenza è uno sprint, il resto del primo tempo una corsa sui duecento metri nella quale le squadre si affrontano a viso aperto, anche se l'Inter fa valere il maggior tasso tecnico. Subito Thuram: scatta a destra e serve Mkhitaryan, a terra dopo l'uscita di Falcone. Marcenaro dice no al rigore e fa bene. Il Lecce c'è, anzi chiama Sommer alla partita prima del tempo: lo svizzero vola sulla conclusione dalla distanza di Joan Gonzalez.

La ripresa si apre con un brivido per l'Inter e per Simone Inzaghi: Carlos Augusto respinge con la schiena - o forse col braccio dietro il corpo, ma in posizione comunque congrua - una conclusione di Gendrey. Marcenaro assegna calcio di rigore ma successivamente si corregge al monitor. Tra i migliori nei padroni di casa c'è Mkhitaryan, che all'ora di gioco duetta con Arnautovic e scarica fuori. A sfiorare il raddoppio più da vicino è ancora Bisseck, attento Falcone. A trovarlo, il 2-0, è invece Barella: Arnautovic chiude con una meraviglia l'uno-due chiesto dal centrocampista sardo, mettendolo col tacco da solo di fronte a Falcone. Facile facile, ecco il secondo gol in campionato di quello che oggi è stato il capitano nerazzurro. Sotto di due gol, il Lecce perde anche un uomo: Banda manda a quel paese Marcenaro per un corner non dato e finisce sotto la doccia.