Un gol per tempo: la Fiorentina batte 2-0 l'Udinese

© foto di Giacomo Morini

Al Franchi la Fiorentina batte 2-0 l'Udinese nel match delle 15 valevole per la 35ª giornata di Serie A. Bella partenza Viola: già al 7' la partita si sblocca, merito del mancino di Castrovilli a concludere un'azione cominciata con il palo colpito da Duncan da 30 metri. Subito dopo possibile rigore viola: Kouame è atterrato da Silvestri in uscita, ma era partito in fuorigioco. Non arriva la risposta friulana, le chance successive della Fiorentina scaturiscono da calci pizzati.

Poco oltre la mezz'ora fuga per la vittoria di Brekalo, fermato però dal palo nel tocco a superare l'uscita di Silvestri. Nell'azione brutta botta contro il legno per Ebosele, che però riprende nel match dopo le cure mediche del caso. Primi segnali di Udinese solo nel recupero col destro alle stelle di Pereyra. Raddoppia la Fiorentina al novantesimo con una grande azione personale da Giacomo Bonaventura: servito da Castrovilli, il fantasista viola mette a sedere metà retroguardia friulana con una finta e batte Silvestri.