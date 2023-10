Un gol per tempo: Lecce e Sassuolo si dividono la posta

Termina 1-1 l'anticipo dell'ottava giornata di Serie A tra Lecce e Sassuolo allo Stadio di Via del Mare.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 1-1 l'anticipo dell'ottava giornata di Serie A tra Lecce e Sassuolo allo Stadio di Via del Mare. Dopo un inizio difficile, gli ospiti prendono coraggio e cominciano ad alzare il baricentro grazie alle giocate di Castillejo, Racic e Vina, mentre Pinamonti sembra un po' troppo isolato. Alla prima occasione, gli emiliani sbloccano il risultato: sugli sviluppi di un corner calciato dalla sinistra, Baschirotto tocca con il braccio; Sacchi concede il rigore, confermato da un lunghissimo check con il VAR e trasformato con freddezza da Berardi.

Il Lecce torna a premere con grande intensità nei minuti finali della prima frazione, quando Consigli - già decisivo in apertura su Strefezza - è miracoloso sulle conclusioni ravvicinate di Gendrey e Almqvist. Il gol dell'1-1 è però solo rimandato e arriva a inizio ripresa: Pedersen sbaglia il fuorigioco, Krstovic quasi non ci crede e non sbaglia a tu per tu con Consigli.

Raggiunto il meritato pareggio, la squadra di casa sembra avere l'inerzia del match dalla sua parte ma il pericolo pubblico numero uno è sempre Berardi, che viene murato in più di una circostanza. Entrambe le formazioni dimostrano di voler conquistare i tre punti anche se i ritmi, con il passare dei minuti, inevitabilmente si abbassano. Tanti scontri, diverse interruzioni e gioco molto spezzettato; i cambi (entrano Oudin, Piccoli e Sansone da una parte, Defrel e Bajrami dall'altra) non danno la scossa, il punteggio non cambia più.