Un lampo di Simeone decide il primo tempo di Hellas-Genoa: 1-0 all’intervallo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Hellas Verona termina in vantaggio la sfida casalinga contro il Genoa grazie al gol segnato da Simeone. L'argentino ci mette solo cinque minuti per mettere il sigillo sul match grazie alla invenzione di Bessa, capace di pescarlo dentro l'area del Grifone. Il Cholito è bravo a prendere posizione e a segnare in spaccata mettendo la palla alle spalle di Sirigu. La reazione del Genoa arriva con Portanova che da sinistra calcia bene trovando l'intervento di Montipò, bravo ad allontanare parando a terra.