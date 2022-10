Un Milan cinico cala il poker ad un buon Monza: finisce 4-1 a San Siro

Un Milan cinico e pratico batte 4-1 un buon Monza e aggancia momentaneamente il Napoli al primo posto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Milan cinico e pratico batte 4-1 un buon Monza e aggancia momentaneamente il Napoli al primo posto. Comincia bene il Milan che passa in vantaggio dopo poco più di un quarto d'ora, grazie a una bella azione in solitaria di Brahim Diaz, bravo a percuotere il campo centralmente, fino a dentro l'area di rigore, e trovare la zampata vincente in caduta che beffa Di Gregorio. Il Monza prende lo schiaffo e si sveglia. Comincia ad attaccare di più, anche più del Milan stesso. Ci provano Caprari e Sensi da fuori, rendendosi pericolosi. Poi Carlos Augusto spreca una ghiottissima occasione di testa, incornando addosso a Tatarusanu da due passi. La sensazione è che i brianzoli possano trovare il pareggio. Invece, poi, è la formazione di Pioli ad andare in rete, raddoppiando il distacco con Diaz, al quarto gol consecutivo a San Siro, con un bel tiro a incrociare dopo aver mandato al bar Caldirola.

Nella ripresa Origi firma il tris con un bolide da fuori area. C'è poi un capolavoro balistico di Ranocchia a riaprire la partita, a venti minuti dalla fine: calcio di punizione dai trenta metri che finisce all'angolino dopo un bacio al palo, bellissimo da vedere. Nel frattempo nel Milan entra anche Leao al posto di Rebic ed è proprio il portoghese a mettere la parola 'fine' sulla partita: a sei dalla fine Antov sbaglia, Theo ne approfitta e ricama per l'ex Lille, perfetto a trasformare un rigore in movimento. Finisce così, 4-1, con un Milan alla quarta vittoria consecutiva.