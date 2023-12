Un Milan tutt'altro che brillante vince di misura col Sassuolo: Pulisic salva Pioli

L'ultima del 2023 per il Milan ha un solo obiettivo: quello di cancellare il brutto pareggio contro la Salernitana.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultima del 2023 per il Milan ha un solo obiettivo: quello di cancellare il brutto pareggio contro la Salernitana. A San Siro, però, si presenta il Sassuolo, avversario storicamente ostico per il Diavolo che in questa occasione viene regolato di misura grazie alla rete numero sei di Christian Pulisic.

I primi minuti della gara, infatti, vedono la formazione di Dionisi tenere maggiormente il controllo del pallone, con i rossoneri che sbagliano qualche verticalizzazione di troppo. La prima occasione, però, è proprio del Milan al 6' con Reijnders che conclude dalla distanza su appoggio all'indietro di Giroud. Al 10' altra occasione sui piedi del centrocampista olandese che questa volta tenta l'inserimento e conclude. Pallone deviato all'ultimo momento da un difensore del Sassuolo in calcio d'angolo. Al 22' a tentare la via del gol è Bennacer che vede il pallone sfilare di poco fuori al termine di un'azione manovrata sulla destra del fronte offensivo rossonero.

Un trittico di chance per il Milan che hanno, col passare dei minuti sovvertito il trend del match. Il Sassuolo nella seconda fase della frazione, infatti, risulta troppo basso e passivo. Neroverdi che si risvegliano solo al 32' col solito Berardi che tenta la consueta conclusione dalla distanza trovando, però, pronto Maignan. Negli ultimi minuti della frazione da segnalare un paio di ribaltamenti di fronte e una punizione dal limite per il Milan calciata sulla barriera da Florenzi.

La ripresa inizia con 21 dei 22 effettivi della prima frazione: l'unica novità è Tressoldi mandato in campo da Dionisi al posto di Erlic. Anche sul piano del gioco la gara segue il canovaccio precedente: Sassuolo più propositivo nei primi minuti e Milan arrembante ma impreciso. Al 59' finalmente si sblocca il match grazie a Christian Pulisic che batte Consigli. Bella l'imbucata di Bennacer per l'americano che si giova anche di una chiusura brutta di Tressoldi. Per trovare uno spunto di rilievo in avanti del Sassuolo occorre attendere il 72' con un tiro di Laurienté che si accentra, calcia e impegna in presa bassa Maignan. Gli emiliani fanno il possibile ma la sensazione è che in questo momento oltre quanto proposto oggi sia difficile da far vedere. E gli errori visti negli ultimi minuti della gara ne sono la dimostrazione evidente.

Per il Milan, dunque, arriva una vittoria importante sia per archiviare il pareggio contro la Salernitana, sia per tenere a -3 la Fiorentina attuale quarta forza del campionato. Sassuolo che invece rimane con due sole lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione