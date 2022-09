"Un mix tra Zidane e Platini" ma Zakaria è già stato ceduto: a gennaio i giudizi erano altri

Zakaria è arrivato alla Juventus solo a gennaio e per molti i bianconeri avevano acquistato uno tra i più forti centrocampisti in circolazione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Zakaria è arrivato alla Juventus solo a gennaio e per molti i bianconeri avevano acquistato uno tra i più forti centrocampisti in circolazione. "Un mix tra Zidane e Platini" si poteva leggere sui quotidiani sportivi e non solo. Sei mesi dopo, giocando pochissimo, lo svizzero è stato ceduto al Chelsea perché non rientrava nei piani di Allegri.