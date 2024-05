Un napoletano a dirigere la finale di Coppa Italia: ecco a chi è stata affidata Atalanta-Juve

Sarà Fabio Maresca l'arbitro della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus in programma per mercoledì alle 21

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà Fabio Maresca l'arbitro della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus in programma per mercoledì alle 21. Il fischietto della sezione di Napoli sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni e dal quarto uomo Mariani, mentre al VAR ci saranno Marini e Di Paolo, con Liberti come riserva.

ATALANTA – JUVENTUS Mercoledì 15/05 h.21.00

MARESCA

BINDONI – TEGONI

IV: MARIANI

VAR: MARINI

AVAR: DI PAOLO

AA RIS: LIBERTI