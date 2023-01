Un palo di De Ketelaere unica emozione a San Siro: è 0-0 tra Milan e Torino

Torino che gestisce bene la partita ma che si fa vivo in una sola occasione con Lukic, la cui conclusione è parata da Tatarusanu.

Primo tempo a reti bianche fra Milan e Torino. Poche le emozioni a San Siro fin qui, con i rossoneri in versione prove tecniche di 3-5-2, con turnover importante. Torino al contrario ben collaudato nel suo 3-4-2-1 con qualche novità rispetto alla partita contro il Salerno ma certamente con molti titolari in campo.

Occasione più grossa per i padroni di casa con De Ketelaere, che trova il palo con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo. Il belga non si ritrovava titolare dal 25 ottobre, nella sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria e si fa notare anche per una conclusione nel finale della frazione, parata da Milnkovic-Savic. Torino che gestisce bene la partita ma che si fa vivo in una sola occasione con Lukic, la cui conclusione è parata da Tatarusanu.