GIOVANILI PRIMAVERA, FRUSTALUPI: "AJAX DI UN'ALTRA CATEGORIA, HANNO ATTACCANTI FENOMENALI" L'allenatore della Primavera del Napoli Nicolò Frustalupi ha parlato ai media al termine del ko per 5-1 in Youth League contro l'Ajax L'allenatore della Primavera del Napoli Nicolò Frustalupi ha parlato ai media al termine del ko per 5-1 in Youth League contro l'Ajax LE ALTRE DI A UN PALO E UN GOL, DOMINGUEZ PORTA AVANTI IL BOLOGNA: SAMP SOTTO 1-0 AL 45' Al termine della prima frazione di gioco il punteggio tra Bologna e Sampdoria è di 1-0 in favore dei padroni di casa grazie alla rete di Dominguez. Al termine della prima frazione di gioco il punteggio tra Bologna e Sampdoria è di 1-0 in favore dei padroni di casa grazie alla rete di Dominguez.