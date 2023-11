Un palo e un miracolo di Rui Patricio salvano la Roma: il Derby con la Lazio finisce 0-0

Si può riassumere così il copione del derby della capitale valido per il 12° turno di Serie A, che all'Olimpico ha regalato spettacolo soprattutto nei primi 45 minuti.

La Lazio colpisce un palo e si vede dire di no da un miracolo di Rui Patricio, la Roma costruisce gioco (almeno nel primo tempo) ma alla fine non riesce mai a rendersi davvero pericolosa. Si può riassumere così il copione del derby della capitale valido per il 12° turno di Serie A, che all'Olimpico ha regalato spettacolo soprattutto nei primi 45 minuti.

Pronti-via e i giallorossi si portano subito dalle parti di Provedel. Lukaku manda alto di testa al 5' su cross di Karsdorp, poi lo stesso laterale olandese ci prova due volte senza inquadrare il bersaglio (11' e 14'). La Roma gioca e pressa alta, ma è la Lazio ad avere la palla gol più golosa: la firma è quella di Luis Alberto, che al 24' quasi da fermo scocca un destro che sbatte clamorosamente sulla traversa. Mourinho prima ringrazia la sorte e poco dopo Rui Patricio, che al 28' salva il risultato su ottimo colpo di testa di Romagnoli dopo un bel cross di Luis Alberto. Nel finale della prima frazione c'è tanto nervosismo, con le ammonizioni di N'Dicka, Sarri, Lukaku e Immobile che si aggiungono a quella iniziale di Mancini. Al 43', pallone messo in area da Guendouzi per il soluto Luis Alberto, che stavolta impatta male e spara altissimo sopra la traversa.

Nella ripresa la Roma prova a spingere il piede sull'acceleratore e, dopo una buona chiusura di Llorente su Guendouzi al 48', Dybala manca il bersaglio di testa mettendo in apprensione Provedel. Al 57' è Lukaku a cercare la gloria personale, ma la difesa laziale lo annulla con una doppia chiusura. Stesso discorso per la sortita individuale di Bove al 67': il classe 2002 sbatte su un muro. Le fiammate della Roma si esauriscono e la girandola dei cambi da ambedue le parti (si segnala l'ingresso e l'uscita di Vecino nel giro di dieci minuti a causa di un problema muscolare) fanno sì che il match si indirizzi verso un pareggio che a livello di occasioni sta senza dubbio stretto alla truppa di Sarri. All'Olimpico finisce 0-0, con un pareggio che non stravolge la classifica né dell'una né dell'altra squadra.