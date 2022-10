Un punto all'esordio per Stankovic: la Samp riprende il Bologna nella ripresa

Inizia con un pari l'avventura sulla panchina blucerchiata per Dejan Stankovic.

TuttoNapoli.net

© foto di PhotoViews

Inizia con un pari l'avventura sulla panchina blucerchiata per Dejan Stankovic. Al Dall'Ara termina 1-1 Bologna-Sampdoria, match valido per la nona giornata di campionato. Alla mezz'ora il vantaggio rossoblù: giocata strepitosa di Arnautovic che lancia Aebischer che calcia in porta, Audero respinge e sulla ribattuta Dominguez realizza l'1-0. Lo stesso argentino qualche minuto più tardi sfiora anche il raddoppio con un tiro fantastico da fuori area che si stampa sulla traversa. Al 72' la Sampdoria trova il pareggio: cross di Bereszynski, pasticcio Skorupski-Soumaoro che spazzano sui piedi di Leris, tiro sporco che diventa un assisti per Djuricic che insacca di testa.