Un rigore in 10, poi salvato da Maignan e traversa: il Milan batte così la Samp!

Al Ferraris di Genova il Milan batte 2-1 la Sampdoria nel match delle 20.45, valido per la sesta giornata di Serie A. Al 6' il Milan passa già in vantaggio con un’azione avvolgente iniziata da Leao a sinistra e conclusa da Messias che da pochi passi ha fulminato Audero. La risposta blucerchiata arriva con un tiro a giro di Djuricic dalla distanza che va a pizzicare la traversa e termina sul fondo. Al 23’ i rossoneri trovano il raddoppio con un cross di Leao per la testa vincente di De Ketelaere, abile ad anticipare un impreciso Audero in uscita. Inizialmente Fabbri assegna il gol ma dopo aver rivisto l’azione al monitor annulla per una posizione irregolare di Giroud sul traversone precedente. Ad inizio ripresa il Milan resta in dieci per l'espulsione di Leao per doppio giallo: il portoghese tenta una rovesciata ma colpisce al volto Ferrari. Al 57' la Samdporia pareggia con Djuricic: traversone dalla corsia mancina di Augello per lo stacco di testa dell'ex Sassuolo che anticipa Tonali e manda il pallone in fondo al sacco. Passano 10' e il Milan trova il gol del 2-1 con Giroud su calcio di rigore, penalty concesso dopo l'intervento del Var per un mani in area di Villar su un colpo di testa dello stesso francese. All'87' i blucerchiati sfiorano il 2-2: azione confusa all'interno dell'area di rigore rossonera con Maignan che respinge il diagonale di Gabbiadini. Arriva Verre che colpisce il palo e poi nuovamente Maignan su Gabbiadini. Nel finale espulso per proteste il tecnico doriano Marco Giampaolo.