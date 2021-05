Un rigore per parte e poi Cuadrado: Juve avanti sull'Inter al 45'

La Juventus chiude in vantaggio sull'Inter fine primo tempo. Protagonista il VAR Irrati segnalando un rigore per parte: sblocca la Juventus con Ronaldo, ribadendo in rete la respinta corta di Handanovic, su una leggera trattenuta di Darmian su Chiellini. Il pari firmato da Lukaku, per un pestone di De Ligt su Lautaro. Nel finale, all'ultima azione, tiro deviato di Cuadrado che beffa Handanovic.