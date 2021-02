Un super Ounas non basta, il Sassuolo passa a Crotone: decisivo Caputo

All'Ezio Scida il Sassuolo batte 2-1 il Crotone nel match delle 18 valevole per il ventiduesimo turno di Serie A. Parte forte la squadra di De Zerbi che quattordici minuti passa in vantaggio con Berardi che fulmina Cordaz con la sua giocata classica: finta a rientrare e sinistro secco che finisce dritto all'angolino. Al 26' i calabresi che pareggiano grazie ad una magia di Adam Ounas: l'algerino in prestito dal Napoli sguscia via sulla sinistra e, al ventiseiesimo, buca Consigli dopo aver messo a sedere Peluso con una serie di finte ubriacanti. Sul finire del tempo Var protagonista, annullato un gol inizialmente convalidato da Di Carmine per un intervento falloso di Djidji su Consigli. Nella ripresa il Sassuolo passi avanti grazie ad un calcio di rigore trasformato da Caputo, penalty concesso per un goffo calcione di Golemic su Locatelli. All'84' Gol annullato al Sassuolo: Muldur l'aveva messa dentro ma Pezzuto ha ravvisato un fallo.