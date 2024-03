Un Toro stoico ferma la Fiorentina: 0-0 nonostante 45' con l'uomo in meno

Termina sul risultato di 0-0 il match dell'Olimpico tra Torino e Fiorentina, valido per la 27esima giornata di Serie A. I granata strappano il pari in 10

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 0-0 il match dell'Olimpico tra Torino e Fiorentina, valido per la 27esima giornata di Serie A. I granata conquistano un punto dopo un secondo tempo stoico trascorso interamente in 10 uomini, rischiando anche di andare in vantaggio.

Nel primo tempo il Torino passa in vantaggio al 39' con Duvan Zapata, ma il gol viene annullato per una spinta del colombiano ai danni di Milenkovic. Nei minuti di recupero i granata subiscono la beffa: Ricci già ammonito protesta in maniera veemente dopo uno scontro di gioco con Arthur e l'arbitro Marchetti estrae il secondo giallo.

Nella ripresa gli uomini di Juric si difendono ordinatamente e con grande grinta, con anche la complicità dio una Fiorentina scarica. Al 51esimo Gineitis gestisce magistralmente il contropiede allargando per Bellanova: destro forte sul primo palo dell'esterno che costringe Terracciano a deviare in corner. L'unico vero squillo dei Viola è la torsione perfetta di Bonaventura che al 62esimo trova l'intervento prodigioso di Milinkovic-Savic che gli nega il gol. Nel finale viene espulso per proteste anche il tecnico dei granata Ivan Juric.