Un VAR vergognoso salva l’Inter dal 2-0 a Torino e nel recupero strappa l’1-1

Termina 1-1 il posticipo della 29ª giornata di Serie A tra Torino e Inter.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 1-1 il posticipo della 29ª giornata di Serie A tra Torino e Inter. A segno Bremer per i granata al 12': sugli sviluppi di un corner, la palla viene deviata colpita da Pobega che di fatto serve Bremer che con una zampata batte Handanovic. Al 36' clamoroso rigore negato ai padroni di casa: Guida non un fallo netto di Ranocchia su Belotti e il Var Massa dopo un lungo check lascia correre. Nel finale della prima frazione ancora Torino pericoloso con una gran tiro di Mandragora che esce di poco. A inizio ripresa l'Inter spinge e va vicina al gol del pari con un colpo di testa di Dzeko che termina di poco fuori. Poi dopo l'ora di gioco è il Torino a sfiorare per due volte il raddoppio nel giro di 1', prima con Brekalo che a porta vuota si fa rispengere la conclusione da Gosens e poi con Izzo di testa da corner, Handanovic vola e respinge. Finale concitato: ancora Dzeko di testa ha la palla dell'1-1, ma la sfera va alta sulla traversa. Poi contropiede del Torino con Pobega che schiaccia fuori sul primo palo. Infine al 93' l'Inter trova il pareggio con Sanchez: Dzeko riceve palla in area e serve il cileno che trafigge Berisha.