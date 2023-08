Una big d'Europa vuole soffiare Maignan al Milan: piomba il Bayern Monaco

Occhio Milan, c'è un'ammiratrice scomoda che vuole rubarti Mike Maignan! Almeno questo è quanto scrivono i colleghi di Sport Bild

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Occhio Milan, c'è un'ammiratrice scomoda che vuole rubarti Mike Maignan! Almeno questo è quanto scrivono i colleghi di Sport Bild, spiegando come il portiere francese del Milan sia al momento tra i due principali candidati per la porta del grande club tedesco in compagnia di Diogo Costa (23 anni), quest'ultimo di proprietà del Porto.

Il problema di fondo è la situazione instabile di Manuel Neuer, che ha evidenziato ulteriori problemi alle gambe e il cui rientro è ancora avvolto da un velo di incertezza. Ed ecco che il 28enne estremo difensore del Milan potrebbe rappresentare un profilo forte per la porta dei tedeschi.