Una brutta Inter beffata dall'ex a Monza: Caldirola acciuffa il pari nel finale

Proprio quando Simone Inzaghi pregustava la seconda vittoria consecutiva della sua Inter, ecco la beffa Monza, firmata peraltro da Luca Caldirola. È il gol dell'ex a valere il 2-2 che chiude una sfida bella ed emozionante all'U-Power Stadium. Primo pareggio stagionale per i nerazzurri, per ampi tratti padroni del risultato anche se non sempre del gioco: vantaggio iniziale di Darmian e pari immediato di Ciurria.

Al 22' la rete di Lautaro Martinez, la prima da campione del mondo per il Toro, più volte vicino al bis personale senza mai raggiungerlo: regge per oltre un'ora, nel finale il difensore centrale batte Onana e regala un sorriso a Raffaele Palladino. Serata amara per i nerazzurri: risultato a parte, Inzaghi deve fare i conti con gli stop di Calhanoglu e Barella. E col ritorno della LuLa, che però non brilla affatto dalla parte di Lukaku.