Una brutta Juve vince di misura sul Milan: i bianconeri tornano al primo posto

Finito il posticipo del dodicesimo turno di Serie A tra Juventus e Milan. Primo tempo in cui i rossoneri sono andati più volte vicino al gol con Piatek e Paqueta. La seconda frazione si apre con la prima vera occasione da gol per la Juventus, al 53' Matuidi sfiora di pochissimo il palo con un bel tiro a giro. Al 56' ancora la Juve a rendersi pericolosa con Higuain che da posizione defilata prova la conclusione in scivolata.ma la palla esce fuori. Al 58' il Milan torna a farsi pericoloso con Piatek che entra in area e calcia con potenza trovando pronta la risposta di Szczesny. I bianconeri però al 77' trovano il gol del vantaggio con Dybala che all'interno dell'area di rigore, sterza su Romagnoli e calcia in diagonale trovando l'angolino dove Donnarumma non può arrivare. Il Milan prova a reagire e va vicino al gol del pareggio all'84' con Calhanoglu ma Szczesny vola e mette in corner. Gli ultimi assalti della squadra di Pioli non portano a nulla, la Juventus vince e si riporta prima in classifica.