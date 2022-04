Una brutta Juve vince grazie ad un rimpallo fortunoso: battuto il Cagliari in rimonta

La Juventus volta pagina dopo il ko interno contro la Juventus battendo in rimonta il Cagliari.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus volta pagina dopo il ko interno contro la Juventus battendo in rimonta il Cagliari. Sardi in vantaggio dopo appena 10 minuti: contropiede letale con Marin che ruba palla a Dybala in mezzo al campo e si invola sulla fascia. Sguardo al centro e passaggio per Joao Pedro: l'attaccante controlla il pallone e lascia partire un destro che finisce sotto la traversa, nulla da fare per Szczesny. La Juventus trova il gol del pari a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Cross perfetto di Cuadrado, de Ligt svetta più in alto di tutti e manda il pallone alle spalle di Cragno. Nella ripresa il gol decisivo che ribalta tutto: filtrante di Dybala per Vlahovic, Altare si butta in scivolata per anticipare il serbo, tocca il pallone, che rimbalza però sul piede dell'attaccante della Juventus che carambola in porta, beffando un incolpevole Cragno. 1-2 il risultato finale.