Una brutta Roma non sfonda, Monza in dieci per il rosso: è 0-0 al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza ha iniziato con personalità una gara bloccata, con pochissimi spazi. La Roma ha cercato invece di gestire più che di attaccare: nella prima parte del primo tempo non ci sono state occasioni da gol, soltanto un tiro sparato alto da un Belotti generoso, ma poco servito dai compagni. I padroni di casa ci hanno provato più coi lanci in profondità senza però trovare spazi particolari, i biancorossi hanno sbagliato parecchio in fase di ripartenza.

L'occasione maggiore ce l'ha avuta Aouar al 37', il colpo di testa dell'algerino è stato neutralizzato dal solito intervento d'istinto di Di Gregorio. La svolta del match è arrivata al 41' quando Ayroldi ha sventolato a D'Ambrosio il il secondo giallo: espulsione e lombardi in dieci per un tempo intero. Il brivido maggiore è arrivato nei minuti finali quando lo stesso Di Gregorio ha salvato di piede il colpo di testa di Belotti.