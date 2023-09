Una buona Salernitana frena l'Inter: 0-0 all'intervallo all'Arechi

Il primo tempo di Salernitana-Inter è divertente, ma senza gol.

Il primo tempo di Salernitana-Inter è divertente, ma senza gol: 0-0 all'intervallo all'Arechi, nella meravigliosa cornice di pubblico granata nel segno dei Pink Floyd - "ci troverete sempre qui, nel lato oscuro della luna” - al termine di una frazione più equilibrata di quel che si poteva immaginare. Dopo un avvio tutto interista, coi giocatori di Simone Inzaghi in maglia bianca per l'occasione, sono dei granata di Paulo Sousa alcune delle migliori occasioni per sbloccare la gara.

A sottolineare la poca distanza nella pericolosità, anche alcuni dati: 0,58 a 0,80 expected goals dopo i primi 45 minuti. E i tifosi di Salerno, in una gara molto accesa anche dal punto di vista fisico e dei nervi, possono anche dolersi per l'imprecisione sotto porta di Jovane Cabral, comunque tra i migliori in campo.