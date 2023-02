Una magia di Luis Alberto regala i tre punti alla Lazio: battuta la Samp all'Olimpico

A decidere la sfida è stato un autentico golazo di Luis Alberto a dieci minuti dalla fine.

La Lazio allunga la striscia positiva a quattro partite e supera in classifica i cugini della Roma grazie all'1-0 contro la Sampdoria nel monday night del 24° turno di Serie A. Al 21' Immobile ha una ghiotta occasione a tu per tu con Audero, ma da zero metri spedisce clamorosamente sul fondo. La truppa di Stankovic risponde con carattere e occupa bene gli spazi, non rinunciando comunque al contropiede. Come al 29', quando Gabbiadini riceve palla sul filo del fuorigioco e allarga immediatamente a destra nella zona di Cuisance, che da ottima posizione calcia col mancino trovando la deviazione in corner da parte di Marusic. La Lazio preme sull'acceleratore e ha una doppia, anzi tripla occasione per passare in vantaggio fra il 39' e il 41': prima Pedro conclude col mancino mandando il pallone di un soffio a lato, poi lo stesso spagnolo prende il palo da posizione defilata e vede in seguito Immobile calciare sul fondo a porta praticamente sguarnita. Un grosso spavento per la Samp, un grosso rammarico per i biancocelesti e all'intervallo il parziale è quindi ancora a reti inviolate.