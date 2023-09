Una magia di Radonjic regala la prima vittoria al Torino: il Genoa si arrende nel recupero

Il Torino esulta per i primi tre punti della stagione.

Il Torino esulta per i primi tre punti della stagione. Il Genoa non dà seguito al bel successo dell'Olimpico impattando contro i granata di Juric. A decidere è una perla di Nemanja Radonjic nel recupero che dà la vittoria ai piemontesi padroni di casa.

Dopo un primo tempo con pochissime emozioni, La ripresa si apre con una punizione di Rodriguez dal limite dell’area che però termina ben lontana dallo specchio della porta di Martinez. Il Torino fa girare il pallone alla ricerca di spazi in avanti ma il Genoa di Gilardino chiude gli spazi e prova a ripartire anche se non è incisivo sotto porta come vorrebbe il suo allenatore. I rossoblu ci provano sui calci piazzati ma il colpo di testa da parte di Dragusin termina lontano dallo specchio della porta granata. Al 38’ Pellegri stacca più in alto di Dragusin all’interno dell’area di rigore e colpisce di testa ma il pallone termina di poco sul fondo. Ancora l’ex di turno va vicino a colpire a due minuti dal recupero sempre con un’incarnata che fa passare dei brividi sulla schiena di Martinez e termina a lato. Al tramonto del match ci pensa Radonjic a sbloccare il punteggio: il fantasista granata salta nettamente Hefti sulla sinistra, entra in area e da posizione decentrata fa partire una conclusione a giro che si insacca sotto l’incrocio per il colpo che vale tre punti importanti. I primi della stagione.