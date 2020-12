Una traversa e Consigli salvano il Sassuolo: ko immeritato per il Benevento

Sconfitta amara per il Benevento di Inzaghi, superato per 1-0 dal Sassuolo. Un debacle immeritata per i sanniti che sono andati contro il muro eretto...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Sconfitta amara per il Benevento di Inzaghi, superato per 1-0 dal Sassuolo. Un debacle immeritata per i sanniti che sono andati contro il muro eretto da Consigli e la traversa colpita da Iago Falque a 5' minuti dalla fine del match. Neroverdi che portano a casa il bottino grosso con una buona dose di fortuna.