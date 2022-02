“Uniti si vince”, il Centro Coordinamento dei Cagliari Club si stringe intorno ai sardi

Con un comunicato pubblicato via social il Centro di Coordinamento dei Cagliari Club ha così voluto esprimere la propria vicinanza alla squadra rossoblù: "Il Centro di Coordinamento dei Cagliari Club, torna ad esprimere tutta la sua vicinanza alla Squadra Rossoblù, soprattutto in questo momento in cui si lotta per un traguardo importante come la salvezza. Nel contempo si prendono decisamente le distanze da tutte quelle persone che sui social hanno, come unico scopo, quello di creare dissapori tra i tifosi e alimentare inutili e sterili polemiche, a soli fini esibizionistici e di visibilità personale. Va bene la libertà di espressione, ma il Cagliari si sostiene soprattutto andando, per chi può, allo stadio e supportando i calciatori, non facendo gli “opinionisti” sui social. Uniti si vince. Forza Cagliari!”.