Uno squillo per parte, ma nessun gol: 0-0 al 45' tra Torino e Cagliari

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 0-0 il primo tempo tra Torino e Cagliari. La partita per accendersi ci mette appena tre minuti. Il tempo di vedere Sanabria avventarsi su un calcio d'angolo basso di Vlasic e impegnare Radunovic in una bella deviazione bassa. Toro che gestisce maggiormente il pallone, con l'obiettivo di verticalizzare sui due trequartisti che si allargano o si accentrano in base allo schieramento difensivo del Cagliari. Isolani che, invece, vanno subito a cercare la profondità concessa dalla velocità di Luvumbo e dal dinamismo di Oristanio alla prima in Serie A. Al 14' il primo squillo della compagine rossoblù con Nandez che vince un contrasto spalla spalla con Buongiorno e cerca il secondo palo con un tiro a girare che non entra in porta solo per un miracolo di Milinkovic-Savic.

Tre minuti dopo incursione di Karamoh in profondita a sfruttare un buco difensivo avversario: l'ex Parma entra in area ma perde il tempo di calcio, con la palla che arriva a Vlasic che viene chiuso bene. Un minuto dopo su calcio d'angolo è Schuurs ad andare vicino al gol con la palla che esce di un soffio. Al 24' siluro dalla distanza di Ricci che soffia di poco lontano dal palo alla destra di Radunovic. Per il resto della frazione la partita scorre sui binari del dinamismo e della corsa da ambo i pali ma senza altre occasioni di rilievo se non un diagonale di Oristanio allo scoccare del 45'. Torino più presente in fase avanzata ma senza pungere quando ne avrebbe l'occasione; Cagliari accorto e concentrato a ripartire.