Uno studio rivela: "Messi è più forte di CR7, lo dice il parametro VAEP"

I ricercatori della KU Leuven University (Belgio) e la società olandese specializzata in dati e statistiche SciSports hanno provato, con uno studio, a dare la risposta a uno dei più grandi quesiti del calcio moderno: è più forte Messi o Cristiano Ronaldo? La ricerca ha preso in esame ogni gara disputata dai due fuoriclasse della stagione 2013/14 fino a quella 2017/18, valutando un parametro chiamato VAEP (Valicing Actions by Estimating Probabilities). Questo parametro comprende tiri, passaggi, dribbling, contrasti e tutto ciò che un giocatore fa in campo per incidere sul risultato, non solo in attacco, ma anche in difesa. Messi ha una media di 1,21 VAEP per partita mentre CR7 è fermo a 0,61. Ergo, meglio la Pulce. Difficile basti questo per mettere la parola fine al dualismo dei dualismi. Anche perché i numeri non sempre dicono tutto.