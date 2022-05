Venezia-Bologna, le formazioni ufficiali: torna Mihajlovic in panchina

Sono ufficiali le formazioni di Venezia-Bologna, sfida delle 15 valida per la 36ª giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Venezia-Bologna, sfida delle 15 valida per la 36ª giornata di Serie A. Il Venezia, con un piede in Serie B, ospita il Bologna che ritrova Sinisa Mihajlovic in panchina.

VENEZIA (3-5-2): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Vacca, Kiyine, Haps; Cuisance, Henry. Allenatore: Soncin.

A disposizione: Bertinato, Tessmann, Nsamé, Aramu, Fiordilino, Johnsen, Ullmann, Nani, Busio, Makadji, Peretz, Okereke.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautović. Allenatore: Mihajlovic.

A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, Orsolini, Dominguez, Sansone, Viola, Mbaye, Santander, Aebischer, Vignato, Kasius.