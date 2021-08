Venezia, Crnigoj infortunato: lo sloveno rischia di saltare il Napoli

Domen Crnigoj, centrocampista del Venezia, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo 5' nella sfida contro il Frosinone. Lo sloveno, nel match valido per il secondo turno di Coppa Italia, ha riportato un problema alla mano sinistra ed è stato sostituito da Luca Fiordilino. Da valutare l'entità del danno e se il classe '95 sarà disponibile per la trasferta di domenica al Maradona contro il Napoli, nel match valido per la prima di campionato.