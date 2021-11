Venezia, Ebuehi: "Leao il migliore, ma è stata dura pure con Insigne contro il Napoli"

Tyronne Ebuehi, raggiunto dai microfoni del Corriere del Veneto, parla così della sua prima esperienza in Serie A, con la maglia del Venezia: "I primi mesi non sono stati facili per me, era ed è tutto nuovo. La squadra, il campionato, la lingua, i compagni di squadra. Ci è voluto tempo e ce ne vorrà ancora perché io possa esprimermi al meglio delle mie potenzialità. È chiaro che spero di giocare domenica contro la Roma, io mi impegno tutti i giorni in allenamento per convincere Zanetti a schierarmi. Passo dopo passo sto cominciando ad acquisire sicurezza in me stesso, anche se devo ancora migliorare sotto diversi aspetti. Con Zanetti parlo spesso lui mi sprona in continuazione a fare meglio, mi chiede soprattutto di essere più propositivo dal punto di vista offensivo. Credo che sia questo l’aspetto in cui devo crescere maggiormente.

Gara migliore? Se devo dirne una allora non ho dubbi nell’indicare quella con la Fiorentina. Ma anche a Milano col Milan non avevo fatto male. In Serie A ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione e la sicurezza la acquisisci col tempo. Leao è il migliore anche se a Napoli alla prima giornata non è stato per niente facile neppure contro Insigne. Ma Leao ha accelerazioni e colpi tecnici che lo rendono veramente uno dei più forti in assoluto nel suo ruolo".