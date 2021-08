Venezia elimina il Frosinone solo ai rigori, Zanetti: "Serve migliorare, analizzeremo i problemi"

Dopo aver conquistato la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia al termine dell'interminabile serie dei rigori col Frosinone, il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha analizzato la prestazione della squadra

"L’aspetto migliore è sicuramente il passaggio del turno, anche se non è stata la nostra miglior partita perché non l’abbiamo interpretata bene -riporta Tuttoveneziasport.it -. Abbiamo incontrato una squadra che attendeva i nostri errori per colpire e noi abbiamo fatto questo, abbiamo sbagliato diverse cose a livello qualitativo subendo due o tre ripartenze. La partita è stata difficile, contro una squadra ben messa in campo e niente, l’analizziamo e andiamo a vedere quali sono stati i problemi. In certe situazioni non c’è stata la giusta qualità nella manovra, ma abbiamo comunque costruito qualche bella azione insieme a diversi errori che andranno evitati. Normale che essendo calcio d’agosto ci sia ancora da migliorare."

Una prestazione così così, Caldara molto bene:

"Sono innanzitutto contento per Caldara, viene da un periodo difficile dove noi come Venezia e io per primo c’abbiamo creduto tanto. Sono contentissimo per lui che sia riuscito a fare addirittura 120’, a fine gara l’ho abbracciato perché l’ho visto contento e ha già dimostrato di essere giocatore di spessore. Per quanto riguarda noi eravamo senza cinque elementi titolari in campo, non è un alibi ma è chiaro che pesa, saremo diversi in futuro. Il risultato c’è, qualche errore e in assoluto non mi accontento di questo, dobbiamo riuscire a giocare ai livelli che sappiamo."

Bertinato è riuscito a mettere in mostra le sue doti:

"Ha giocato un’ottima partita e sono contento per lui, anche perché abbiamo avuto la defezione di Mäenpää all’ultimo, ha sfruttato la chance per mettersi in mostra."

Può essere un fattore importante il rientro di Vacca?

"Assolutamente sì e credo lo abbia dimostrato, quando è entrato lui abbiamo cambiato pelle e non è un caso, perché abbina qualità e quantità, ragiona calcio e per come imposto io è un giocatore determinante. È un giocatore per me importante ed è tornato in campo senza nessuna paura".