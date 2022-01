Venezia-Empoli, formazioni ufficiali: out Romero, Andreazzoli si affida a Pinamonti

Queste le formazioni ufficiali di Venezia-Empoli. Mister Zanetti sceglie Lezzerini fra i pali e ritrova Caldara in difesa. In mezzo al campo c'è Cuisance, davanti Aramu e Kiyine a supporto di Henry. Nell'Empoli Fiamozzi e Stojanovic sulle fasce, davanti c'è Pinamonti come unico riferimento offensivo supportato da Bajrami e Henderson

Venezia (4-3-2-1): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Tessmann, Cuisance; Aramu, Kiyine; Henry.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Tonelli, Ismajli, Stojanovic; Bandinelli, Ricci, Zurkowski; Bajrami, Henderson; Pinamonti.